Путин назвал проживание 20 млн. граждан России за чертой бедности одной из главных проблем

26.12.2017 17:48



На встрече с членами Правительства РФ президент России Владимир Путин назвал проживание за черной бедности более 20 млн. граждан России одной из основных проблем, которую до сих пор не удалось решить, пишет ТАСС. Глава России подчеркнул, что на снижение доходов граждан повлияли проблемы в экономики и санкционные ограничения и призвал продолжить работу по улучшению показателей в данном вопросе.