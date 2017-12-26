Кремль: Путин хочет защитить бизнес от «брутальных посягательств» Запада

26.12.2017 14:06



Глава России Владимир Путин хочет защитить российский бизнес от «брутальных и нерыночных посягательств» на собственность бизнесменов, которые происходят в странах Запада, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента также напомнил, что на Западе «в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности», а все попытки посягательств на нее являются незаконными и необоснованными.