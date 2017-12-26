Саакашвили планирует требовать в ЕСПЧ компенсацию за его «похищение» сотрудниками СБУ

26.12.2017 14:01



Бывший грузинский президент и экс-одесский губернатор Михаил Саакашвили планирует подать иск в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), в котором будет озвучено требование о компенсации за его «похищение», совершенное сотрудниками СБУ (Служба безопасности Украины). Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, соответствующее заявление он сделал во время брифинга перед допросом в СБУ, который должен пройти во вторник.