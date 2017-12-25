Несколько человек пострадали при стрельбе в штате Миссисипи

25.12.2017 23:15



В одном из ресторанов города Виксберг (штат Миссисипи, США) произошла стрельба, передает RT на русском.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали 5 человек.

Раненые были доставлены в одно из медучреждений города, их жизни ничто не угрожает.

По данным телеканала, для дачи показаний по факту случившегося был задержан 21-летний Дензел Уоттс.