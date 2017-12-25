Несколько человек пострадали при стрельбе в штате Миссисипи
25.12.2017 23:15
В одном из ресторанов города Виксберг (штат Миссисипи, США) произошла стрельба, передает RT на русском.
Сообщается, что в результате происшествия пострадали 5 человек.
Раненые были доставлены в одно из медучреждений города, их жизни ничто не угрожает.
По данным телеканала, для дачи показаний по факту случившегося был задержан 21-летний Дензел Уоттс.
Christmas Eve Shooting in Vicksburg https://t.co/KWYnuQiu1U— WJTV 12 News (@WJTV) 25 декабря 2017 г.
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