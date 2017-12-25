Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах нуждается в доработке

25.12.2017 21:19



На встрече с руководством палат Федерального Собрания президент России Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах нуждается в доработке и призвал обратить внимание на "некоторые шероховатости и неотрегулированность" для того, чтоб это исправить, пишет Интерфакс. Также глава России подчеркнул, что данный закон создан не для ограничения свободы, а для исключения вмешательства во внутриполитическую жизнь РФ.