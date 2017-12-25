Ксения Собчак подала документы в ЦИК от партии "Гражданская инициатива"

25.12.2017 15:16



25 декабря Ксения Собчак подала документы в ЦИК для участия в выборах главы государства от парии "Гражданская инициатива", пишет ТАСС. Также популярная телеведущая сообщила, что ее целью является сбор 130-140 тыс. подписей избирателей, а также сделать данные материалы максимально открытыми. Ксения Собчак сообщила, что она уже сейчас знает своих избирателей и рассказала о том, что, в рамках предвыборной кампании, собирается много ездить по регионам.