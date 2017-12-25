Совет Федерации просил Минюст Франции вернуть Сулеймана Керимова в Россию

25.12.2017 14:34



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что властям Франции направлен запрос с просьбой разрешить сенатору Совета Федерации Сулейману Керимову вернуться в Россию для выполнения своих должностных обязанностей. Также, спикер подчеркнула, что Керимов будет сотрудничать со следственными органами и возвращаться во Францию после приглашения. Совет Федерации запросил передачу материалов дела, заведенного на сенатора, в Россию, пишет РБК.