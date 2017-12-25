Россиянам спишут 150 миллиардов рублей налоговых долгов

25.12.2017 14:09



В соответствии с поручением, которое дал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 14 декабря, налоговые органы планируют списать «безнадежные долги» граждан России, связанные с налогами и стразовыми взносами, сообщает РБК. Сумма списания составляет порядка 150 миллиардов рублей.

По словам председателя комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Андрея Макарова, «только треть из названнной суммы — долги, которые уже нельзя взыскать, остальное в принципе взыскать можно, но власти простят и это».