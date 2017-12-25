Футболистов сборной Англии «готовят к оскорблениям» на российском ЧМ-2018

25.12.2017 13:44



Футболистов национальной сборной Англии готовят к расовым оскорблениям, с которыми они могут столкнуться во время предстоящего ЧМ-2018, который пройдет в России. Как передает РИА Новости, статья об этом появилась в Daily Star. Издание пишет, что Футбольная ассоциация Англии считает Россию страной, где есть «серьезные проблемы с расизмом».

Игроков предупреждают о том, что они могут услышать оскорбительные слова не только от зрителей, но также от соперников. В первую очередь, это якобы может коснуться темнокожих игроков команды (Маркус Рашфорд, Рахим Стерлинг, Деле Алли и Дэнни Роуз).