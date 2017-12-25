Совладелец Промсвязьбанка не будет судиться с Центробанком

25.12.2017 13:03



Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев не собирается судиться с Центробанком по причине назначения временной администрации, о чем он заявил в беседе с «Ведомостями». «Я по складу не тот человек, который стремится уходить в зону судебных конфликтов», — заявил он изданию, добавив, что является сторонником компромиссов.

Что касается собственно санации Промсвязьбанка, то, по его он считает ошибочным. Кроме этого, по его словам, «события, которые происходили в последние две недели, уже нанесли и дальше нанесут вред одному из лучших частных банков в стране».