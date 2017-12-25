Следствие исключает версию взрыва на борту Ту-154, который разбился под Сочи

25.12.2017 12:14



В Следственном комитете России исключают, что на борту Ту-154 Минобороны, который год назад разбился под Сочи, мог произойти взрыв, передает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ Светлану Петренко.

Сообщается, что к данному моменту есть заключения по итогам 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, а также трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертизы. Закончилось также судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов. Итоги экспертиз, по словам Петренко, «позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна».