Патриарх Кирилл сообщил о согласовании обмена пленными в Донбассе

25.12.2017 11:58



Патриарх Кирилл сделал заявление о том, что согласованы все детали по обмену пленными в Донбассе, передает РИА Новости. Об этом он сообщил после того, как прошла встреча с главами ДНР, ЛНР и Виктором Медведчуком, являющегося лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа».

Патриарх выразил надежду на то, что обмен пленными «положит начало этому процессу», поскольку в списках оказались не все. По его словам, есть еще те, кто «кто ещё некоторое время будет находиться в плену».

Что касается самой даты, времени и места обмена пленными, то об этом станет известно 27 декабря.