В кратере Меркурия нашли древнюю пирамиду (видео)
24.12.2017 21:20
Фото: ufosightingsdaily.com
Исследователь, изучая фото Национального аэрокосмического агентства, обнаружил в кратере Меркурия гигантскую древнюю пирамиду. Сведения появились в блоге известного уфолога Скотта Уорринга, пишет oane.ws.
Объект, достигающий в ширину примерно 2,5 миль, был замечен на снимке 1973 г. По мнению исследователя, снимок не редактировался сотрудниками NASA. Уфолог считает, что данное строение было создано представителями высокоразвитой инопланетной цивилизации.
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