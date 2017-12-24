В кратере Меркурия нашли древнюю пирамиду (видео)

24.12.2017 21:20



Фото: ufosightingsdaily.com

Исследователь, изучая фото Национального аэрокосмического агентства, обнаружил в кратере Меркурия гигантскую древнюю пирамиду. Сведения появились в блоге известного уфолога Скотта Уорринга, пишет oane.ws.

Объект, достигающий в ширину примерно 2,5 миль, был замечен на снимке 1973 г. По мнению исследователя, снимок не редактировался сотрудниками NASA. Уфолог считает, что данное строение было создано представителями высокоразвитой инопланетной цивилизации.

