Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Зеленограде

24.12.2017 20:42



В одном из жилых домов Зеленограда загорелась квартира, спасены 9 человек, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

Источник агентства сообщил о том, что в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС РФ по Москве поступила информация о пожаре в квартире, расположенной на четвертом этаже 14-этажного жилого дома по адресу: Зеленоград, корпус 164.

Согласно предварительной информации, площадь пожара составляет тридцать квадратных метров. С горевшей и вышерасположенных квартир были спасены 9 человек, один погиб.

Источник также отметил, что принятыми мерами пожар был локализован.