Саакашвили: Порошенко нужно всерьез задуматься о его перспективах

24.12.2017 19:59



Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал заявление, что президенту Украины Петру Порошенко необходимо "всерьез задуматься о своих ближайших перспективах". Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook, пишет "Газета.Ру".

"Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а, по его мнению, это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах", - заметил Саакашвили.

По словам политика, "сегодняшний день неоспоримо доказал: страна уже активно задумалась о своих перспективах без этого президента".