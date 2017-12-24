37 человек были заблокированы внутри здания торгового центра на Филиппинах

24.12.2017 11:28



В городе Давао (юг Филиппин) около 37 человек оказались заблокированы в здании ТЦ после сильного пожара, начавшегося на третьем этаже. Огонь распространился выше и заблокировал сотрудников одного из call-центров, расположенных в здании, передает «Газета.RU со ссылкой на «Синьхуа».

Пожарные уже в течение нескольких часов борются с огнем.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 25 человек.