37 человек были заблокированы внутри здания торгового центра на Филиппинах
24.12.2017 11:28
В городе Давао (юг Филиппин) около 37 человек оказались заблокированы в здании ТЦ после сильного пожара, начавшегося на третьем этаже. Огонь распространился выше и заблокировал сотрудников одного из call-центров, расположенных в здании, передает «Газета.RU со ссылкой на «Синьхуа».
Пожарные уже в течение нескольких часов борются с огнем.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 25 человек.
Написать комментарий