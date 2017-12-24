Через несколько месяцев заместитель директора ФБР планирует уйти в отставку

24.12.2017 09:25



В первых месяцах 2018 года заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб планирует уйти в отставку по причине давления со стороны республиканцев. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на сообщение The Washington Post.

По данным источника, во время работы Хиллари Клинтон на посту госсекретаря Маккейб расследовал дело о ее личной переписке и в последнее время представители 3-х комитетов конгресса допрашивают его без свидетелей.