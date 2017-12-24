Главный Дед Мороз России дал старт забегу Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
24.12.2017 08:25
Всероссийский Дед Мороз, прибывший из Великого Устюга, зажег елку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и дал старт забегу Дедов Морозов. Об этом информирует «Газета.RU со ссылкой на polack-news.ru.
Отмечается, что участники праздничного марафона пробежали дистанцию в 2,5 км в костюме Деда Мороза и получили памятные призы.
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...а я думаю, что организаторы не думают о детях, которых "промариновали" в холоде на стылой гранитной брусчатке больше часа. Это же в первую очередь мероприятие интересно было детям, - посмотреть на Деда Мороза, так почему весь праздник был без Деда Мороза, а он явился в конце, когда у всех уже терпение кончилось и все замерзли., а кто-то уснул на руках родителей. Даже в помещениях праздник проходит с Дедом Морозом, а не со скоморохами. И кроме маленькой сцены. которую никто не видит, кроме передних зрителей, есть еще целая площадь, которая простояла в темноте целый час, - вот туда и направляйте скоморохов побольше, чтобы хотя бы веселили людей. Поэтому как только зажгли елочку, все повалили в метро, уже не до елочки было... Сценаристы и организаторы праздника, - вам жирная двойка!!!