Главный Дед Мороз России дал старт забегу Дедов Морозов в Санкт-Петербурге

24.12.2017 08:25



Всероссийский Дед Мороз, прибывший из Великого Устюга, зажег елку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и дал старт забегу Дедов Морозов. Об этом информирует «Газета.RU со ссылкой на polack-news.ru.

Отмечается, что участники праздничного марафона пробежали дистанцию в 2,5 км в костюме Деда Мороза и получили памятные призы.