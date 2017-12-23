Режим прекращения огня должен быть установлен в Донбассе в ночь на субботу

23.12.2017 05:44



В ночь на 23 декабря 2017 года в Донбассе вступит в силу режим прекращения огня. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине надеется, что «новогоднее перемирие» обеспечит мир в стране в праздничные дни и спокойствие населению, которое проживает вдоль линии столкновения. Об этом передает «Интерфакс», ссылаясь на несколько источников.

Отмечается, что ВСУ готовы к соблюдению режима прекращения огня с 00:00 субботы, но могут применить оружие в случае нарушения перемирия. Об этом сообщило правительство Украины.