Мэр столицы подписал постановление об увеличении проезда в общественном транспорте Москвы

22.12.2017 21:53



22 декабря глава столицы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте Москвы со 2 января 2018 года, пишет Интерфакс. Так, проезд по карте "Тройка", после подорожания на 1 рубль, будет стоить 36 рублей, стоимость "Единого" на 60 поездок подрастет до 1 765 рублей, на 40 поездок до 1 494 рублей, на 20 поездок до 747 рублей, а безлимитный проезд на месяц увеличится до 2 075 рублей, на три месяца до 5 190 рублей, на год до 18 900 рублей. Остальные тарифы останутся без изменения.