Никита Михалков вручил памятные медали за вклад в воспитание молодого поколения

22.12.2017 21:36



Президент Российского фонда культуры Никита Михалков, во время торжественной церемонии в честь поэта Сергея Михалкова, вручил памятные золотые медали и сертификаты на 300 тыс. рублей лауреатам премии за гуманистический вклад в воспитание молодого поколения, пишет ТАСС. В этом году ими стали кинорежиссер Владимир Наумов, писатель и сценарист Виктория Токарева и композитор Эдуард Артемьев.