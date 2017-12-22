Захарова заявила, что Россия и Британия готовы к дальнейшему развитию двусторонних отношений

22.12.2017 21:06



Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на телеканале "Россия 1", прокомментировала переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его британским коллегой Борисом Джонсоном. В частности, она заявила, что страны готовы начать работу по оздоровлению двусторонних отношений и визит министра иностранных дел Великобритании в Россию является первым шагом по выводу отношений из политического тупика, пишет ТАСС.