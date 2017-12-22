КПРФ выдвинет кандидатуру Грудинина на выборы президента РФ

22.12.2017 20:50



Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что по единогласной рекомендации пленума ЦК КПРФ, Грудинин Павел Николаевич, руководитель Совхоза им.Ленина, должен участвовать в выборах президента страны в 2018 году, в качестве кандидата на пост главы государства, пишет ТАСС. Также, Юрий Афонин сообщил о намерении съезда назначить Геннадия Зюганова главой предвыборного штаба кандидата в президенты.