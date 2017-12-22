КПРФ выдвинет кандидатуру Грудинина на выборы президента РФ
22.12.2017 20:50
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что по единогласной рекомендации пленума ЦК КПРФ, Грудинин Павел Николаевич, руководитель Совхоза им.Ленина, должен участвовать в выборах президента страны в 2018 году, в качестве кандидата на пост главы государства, пишет ТАСС. Также, Юрий Афонин сообщил о намерении съезда назначить Геннадия Зюганова главой предвыборного штаба кандидата в президенты.
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КПРФ - это аварийная команда для еР на договоре. Зюганову потому и позволяли нести всякую чушь на стезе социальной работы, что он обязан был по команде все ресурсы направить на пользу еР.. Поэтому возможен такой вариант. Грудинина командировали в КПРФ, чтобы отмазать в сознании граждан от еР. Затем Зюганов поиграл в собственное выдвижение, вроде как, повыступал против Грудинина, а в конечном итоге, провел выдвижение Грудинина и даже возглавил его штаб. В общем, Грудинин может оказаться кремлевской лошадкой (или конем)