Россельхознадзор готовит в суд иски против Danone из-за обнаружения антибиотиков в молоке

22.12.2017 19:56



Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что в связи с тем, что компания Danone отказалась признать результаты исследований ведомства об обнаружении антибиотиков в молоке "Простоквашино" и распространила информацию о безопасности для употребления данного продукта, что, по мнению ведомства, несет угрозу здоровью потребителей, Россельхознадзор намерен подать в суд два иска о распространении заведомо ложной информации о выпускаемом продукте, который несет риск и угрозу здоровью потребителей, а также о защите репутации, пишет РБК.