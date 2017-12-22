Россельхознадзор готовит в суд иски против Danone из-за обнаружения антибиотиков в молоке
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что в связи с тем, что компания Danone отказалась признать результаты исследований ведомства об обнаружении антибиотиков в молоке "Простоквашино" и распространила информацию о безопасности для употребления данного продукта, что, по мнению ведомства, несет угрозу здоровью потребителей, Россельхознадзор намерен подать в суд два иска о распространении заведомо ложной информации о выпускаемом продукте, который несет риск и угрозу здоровью потребителей, а также о защите репутации, пишет РБК.
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Кормильцы из Европы решили нас вытравить, в начале пытались ГМО внедрить, теперь антибиотики, и что дальше подсыпать будут РФ полигон экспериментов...А что они СЭС, как все не подчиняются что ли??? Думаю гнать их надо с рынка как они РФ вытеснили из ЕС, ввели пошлины на сталь, на газ, забрали трубопроводы по антимонопольному закону итд..Своё сельское хозяйство которое платит налоги загоняем в угол а иностранцам которые платят мизер в казну, привозят какой то порошок а вывозят, реальное бабло, вот им на те зелёный свет...- умнеть пора ведь учителя в ЕС- у нас хорошие.....