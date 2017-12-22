Постпред США Никки Хейли рассылала письма с угрозами перед голосованием по статусу Иерусалима

22.12.2017 19:20



По сообщению Министерства иностранных дел России постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассылала письма представителям стран, участвующим в голосовании по вопросу статуса Иерусалима в Генеральной Ассамблее ООН, в которых содержались угрозы по лишению американской поддержки стран, проголосовавших за резолюцию о непризнании Иерусалима столицей Израиля, пишет РБК.