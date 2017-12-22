Эстония больше не будет выполнять обязательства по квотам ЕС на расселение беженцев

22.12.2017 18:57



Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства заявил, что страна считает себя вправе не выполнять общеевропейскую программу распределения беженцев по странам союза, которая обязывала Эстонию принять 550 беженцев в течении двух лет, в связи с окончанием срока исполнения данной программы, в рамках которой Эстония уже приняла и расселила 175 мигрантов, пишет РИА Новости.