Министр обороны доложил президенту РФ о выполнении приказа по выводу российских войск из Сирии

22.12.2017 18:06



На заседании итоговой коллегии Министерства обороны РФ, министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину, присутствующему на заседании, о выполнении его приказа о выводе группировки российских войск с территории Сирии, пишет РБК.

«Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской Арабской Республики выполнен», — сообщил министр обороны РФ.