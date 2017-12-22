Спецслужбы проверят руководство Промсвязьбанка в связи незаконными банковскими операциями

22.12.2017 17:53



Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на собственные источники, Центральный банк готовит обращение в правоохранительные органы России с просьбой проверить деятельность руководства "Промсвязьбанка", в связи с тем, что временной администрацией, введенной в банк 15 декабря, обнаружены незаконные действия, связанные с уничтожением кредитных документов заемщиков на сумму более 109 млрд. рублей. Также, по информации источников Интерфакса, совладелец банка Дмитрий Ананьев покинул территорию РФ, пишет РБК.