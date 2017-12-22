Украина введет визы для россиян, в случае провала работы системы биометрического контроля

22.12.2017 16:42



Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на украинский телеканал "1+1", Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что если работа системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, которая начнет работу на всех пропускных пунктах Украины с 1 января 2018 года, не будет устраивать власти страны, то будет необходимо введение биометрического визового режима с Россией.