В военной операции в Сирии участвовали более 48 тыс. российских военнослужащих

22.12.2017 16:22



На заседании итоговой коллегии российского военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об итогах военной операции в Сирии, в ходе которой более 48 тыс. российских военнослужащих успешно выполняли боевые задачи на территории страны, пишет Интерфакс. Министр обороны отметил уничтожение российскими военными более 60 тыс. боевиков, среди которых около 2,8 тыс. являлись выходцами из РФ, а также лишение боевиков доходов от продажи нефтепродуктов, которые составляли порядка $3 млн. в день.