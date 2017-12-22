Владимир Путин отметил агрессивный и наступательных характер политики НАТО в сфере военной стратегии

22.12.2017 15:38



На заседании итоговой коллегии Министерства обороны РФ президент России Владимир Путин, говоря об инфраструктуре Североатлантического альянса, которая создается в Европе, в том числе о размещении в Румынии и Польше универсальных пусковых установок систем противоракетной обороны, назвал политику НАТО в сфере военной стратегии агрессивной и носящей наступательный характер, пишет Интерфакс.