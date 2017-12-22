Сроки окончания строительства подходов к Крымскому мосту не изменятся из-за корректировки проекта

22.12.2017 15:26



Как сообщают в пресс-службе Министерства транспорта РФ компания ООО "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства железнодорожного подхода к Керченскому мосту со стороны полуострова Крым уже провела все необходимые работы по уточнению и корректировки проекта строительства и подтвердила, что окончание строительства произойдет в установленные сроки, пишет ТАСС.