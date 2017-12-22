Владельцы старых моделей ​iPhone подали иски против Apple за намеренное замедление работы устройств

22.12.2017 15:12



После того, как в компании Apple официально подтвердили, что намеренно замедляли работу программного обеспечения на старых моделях смартфонов, несколько владельцев старых версий смартфонов в Соединенных штатах подали судебные иски против компании с требованием компенсации за то, что компания намеренно вынуждает пользователей покупать новые дорогостоящие устройства, передает РБК, со ссылкой на TMZ и Chicago Sun Times.