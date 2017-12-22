Главы России и Турции обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

22.12.2017 14:53



Глава России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, во время проведения телефонных переговоров, обсудили принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по статусу Иерусалима, а также подтвердили обоюдную приверженность к урегулированию палестино-израильского конфликта путем мирных переговоров и с учетом права Палестины на создание свободного правового государства, передает RT.