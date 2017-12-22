Песков прокомментировал «покупку» квартиры в Париже

22.12.2017 14:48



Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по поводу информации, которую распространил оппозиционер Алексей Навальный о том, что он якобы купил квартиру в Париже, передает РИА Новости. По его словам, эти сообщения являются клеветой.

«… Я могу сказать, что там утверждается, что я покупал квартиру в Париже, — это не так, это не соответствует действительности. Это клевета. Поэтому нечего в данном случае комментировать», — заявил Песков в беседе с журналистами.