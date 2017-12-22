Ученые обнаружили гигантскую морскую рептилию, жившую в Антарктике 150 млн. лет назад

22.12.2017 14:20



Ученые Аргентинского антарктического института и Национального университета Ла-Матанса, недалеко от Буэнос-Айреса, обнаружили в Антарктике останки гигантской плотоядной морской рептилии или плезиозавра, которая жила 150 миллионов лет назад. Четырехреберная рептилия, размер которой достигает 12 метров в длину, относится к позднему юрскому периоду и является самой древней тварью, когда-либо обнаруженной на континенте, пишет phys.org.