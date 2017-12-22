Глава Ивановской области отправился в Юрьевец к жильцам рухнувшего дома

22.12.2017 12:17



Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отправился в Юрьевец к жильцам рухнувшего дома, о чем РИА Новости рассказал представитель региональной пресс-службы.

Напомним, что ранее порядка 80 человек пришлось эвакуировать из жилого дома, в котором произошло обрушение стены. Сообщается, что для людей был организован пункт временного размещения в университетском общежитии. На месте происшествия идет разбор завалов.