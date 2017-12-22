Глава Bosco Михаил Куснирович решил отказаться от поездки на Олимпиаду в Пхенчхан

22.12.2017 11:47



Михаил Куснирович, являющийся главой совета директоров Bosco di Ciliegi, решил отказаться от идеи посетить зимние Олимпийские игры-2018, которые пройдут в Пхенчхане, передает Лента.ру со ссылкой на RT. Он рассказал, что это решение принял он и его семья, и что он «сердечно благодарит» МОК за приглашение, однако отказывается от него. «Мы не сможем пользоваться программой гостеприимства, нести факел олимпийского огня, как это полагалось раньше. Нет значит нет», — заявил Куснирович.