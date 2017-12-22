Зюганов отказался от поста президента РФ, выдвинув на эту должность директора Совхоза
22.12.2017 10:27
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением о выдвижении директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в кандидаты на пост президента России. В эфире «Эха Москвы» об этом рассказал депутат Государственной думы, член Президиума ЦК Компартии Валерий Рашкин.
«В пятницу продолжится обсуждение с участием самого Павла Николаевича, потом будет совещание секретарей, пленум ЦК и в субботу выходим на съезд», — уточнил он.
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Удивляет некомпетентность журналистов. Интрига совершенно в другом. Целый год, по инициативе Юрия Болдырева и Геннадия Зюганова готовилось обсуждение кандидатуры от объединенных сил национал-патриотов и левых партий. Это ни только КПРФ, но и "Левый Фронт", АКМ, Рот-Фронт, Трудовая Россия и т.д. от левых, и 46 организаций от ПДС НПСР., включающий в себя такие партии как "Партия Дела", "Союз Русского Народа", "Журналисты России", и т.д. (https://pdsnpsr.ru/posts/uchastniki/spisok-uchastnikov-pds-npsr_01042017). Вчера, 21 декабря 2 съезд ПДС НПСР выдвинул в качестве кандидата в Президенты, как союзника КПРФ, Ю.Ю. Болдырева, а Павла Грудинина в качестве Премьер-Министра. Павел Грудинин не смог присутствовать на съезде, так как неожиданно возникли 3 проверки в совхозе им. Ленина, одна, якобы, плановая. Ну какие же трусливые подонки у нас у власти сейчас.