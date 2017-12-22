Зюганов отказался от поста президента РФ, выдвинув на эту должность директора Совхоза

22.12.2017 10:27



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением о выдвижении директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в кандидаты на пост президента России. В эфире «Эха Москвы» об этом рассказал депутат Государственной думы, член Президиума ЦК Компартии Валерий Рашкин.

«В пятницу продолжится обсуждение с участием самого Павла Николаевича, потом будет совещание секретарей, пленум ЦК и в субботу выходим на съезд», — уточнил он.