Комсомольск-на-Амуре: в одной из школ произошла стрельба

22.12.2017 09:25



Сотрудники полиции проводят проверку в связи со стрельбой, которая произошла в одной из школ Комсомольска-на-Амуре, передает РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по Хабаровскому краю. Сообщается, что в результате пули попали в трех учащихся, один из которых получил синяки.

Предположительно, стрельбу устроил 9-классник, который вышел на крыльцо школы и стал стрелять по газонам. Несколько пуль, выпущенных из пистолета, который похож на пневматический, отрикошетили в трех школьников.