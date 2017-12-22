Пленум ЦК КПРФ выдвинет кандидатуру от партии на выборы президента 2018 года

22.12.2017 05:11



В пятницу КПРФ проведет пленум Центрального Комитета партии, на котором депутат Госдумы Александр Ющенко будет приниматься решение по кандидатуре для выдвижения на выборы президента 2018 года. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление политика.

Отмечается, что рассматриваются разные варианты. Помимо бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предлагаются кандидатуры главы думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина и главы Иркутской области Сергея Левченко.