В Москве ограблена квартира актрисы Веры Сотниковой

22.12.2017 01:57



В столице ограблена квартира актрисы Веры Сотниковой, пишет teleprogramma.pro.

Когда случился инцидент, не уточняется, но, по словам артистки, она понесла не только эмоциональные, но и имущественные потери. О произошедшем актриса сообщила на своей страничке в Instagram. Она рассказала о том, что обратилась в правоохранительные органы, но сотрудники полиции только развели руками.

"Полиция разочаровала. Украли много разных вещей, но особенно жалко две шубы. Особенно сейчас, когда в Москве обещают наступление холодов. Тот, кто стащил у меня эти шубы, пожалуйста, верните! Я прощу!" - сообщила Сотникова и предложила поклонникам помочь ей провести собственное расследование. Звезда попросила фанатов дать знать, если они увидят кого-нибудь в зеленой шубе.