В Соединенных Штатах оценили голосование 64 стран по резолюции о признании Иерусалима

21.12.2017 23:34



Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли сделала заявление, что Вашингтон оценил действия 64 государств, не проголосовавших на Генеральной Ассамблее в поддержку резолюции о непризнании решения по статусу Иерусалима, передает RT на русском.

"Мы ценим эти страны за то, что они не пошли безответственным путём ООН", - сообщила Хейли в Twitter.