Пять автомобилей столкнулись в районе Дорогомилово на западе столицы

21.12.2017 22:23



ДТП с участием пяти автомобилей произошло в районе Дорогомилово на западе Москвы, в результате пострадали 2 человека, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник агентства сообщил о том, что 5 машин столкнулись около стеллы на площади Победы, дом № 3. Дорожно-транспортное происшествие произошло на разделительной полосе. В результате пострадали 2 человека - из Volvo и Mercedes.

На месте аварии работает "скорая помощь".