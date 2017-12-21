На встрече с представителями деловых кругов Путин заявил о выходе экономики России из рецессии

21.12.2017 19:48



На встрече с представителями российских деловых кругов и объединений 21 декабря глава России Владимир Путин заявил об очевидном выходе российской экономики из рецессии, в соответствии с данными Министерства экономического развития РФ о ВВП страны, который за январь-ноябрь 2017 года вырос на 1,4%, хотя в четвертом квартале наметилось небольшое замедление роста, пишет Интерфакс.