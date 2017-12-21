По поручению президента России ОФЗ в валюте для российских инвесторов разместят в 2018 году

21.12.2017 19:30



На встрече с представителями российских деловых кругов и объединений президент России Владимир Путин сообщил, что в соответствии с его поручением, правительство РФ и Банк России проработали условия и параметры выпуска Облигаций федерального займа в валюте, которые могут быть размещены для российских инвесторов в 2018 году, пишет Интерфакс.