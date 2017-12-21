США внесли в Совет Безопасности ООН резолюцию о введении санкций против Северной Кореи

21.12.2017 19:14



По данным дипломатических источников 21 декабря в Совете Безопасности ООН появилась резолюция о введении против Северной Кореи новых санкций, внесенная США, которые рассчитывают на ее рассмотрение в Советом в пятницу, пишет ТАСС, со ссылкой на агентство Reuters. Данная резолюция включает ограничения на поставку в КНДР нефтепродуктов, металлов, транспортных средств и промышленного оборудования, а также предполагает экстрадицию в Северную Корею граждан страны, находящихся на заработках заграницей.