Президент Перу Педро Кучински отверг обвинения конгресса в получении денег от бразильской фирмы

21.12.2017 18:58



21 декабря на заседании конгресса президент Перу Педро Кучински отверг все обвинения в свой адрес, выдвинутые несколькими парламентскими группами, о платежах бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с ним фирм, в связи с чем, депутаты внесли в конгресс предложение об отстранении Педро Кучински от должности президента страны, пишет РИА Новости.