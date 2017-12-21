Госдума обяжет интернет-магазины принимать к оплате карту "МИР"

21.12.2017 18:43



На рассмотрение в Государственную думу РФ внесен законопроект, в соответствии с которым все интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате карты "МИР", пишет ТАСС. Данная инициатива внесена председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и группой депутатов думы, которые рассчитывают, что это закон поможет сократить долю некачественных и контрафактных товаров на российском рынке.