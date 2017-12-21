Суд приговорил гражданина Таджикистана к пожизненному заключению за торговлю наркотиками

21.12.2017 17:54



Российский суд, в первые вынес решение о пожизненном заключении за торговлю наркотиками гражданину Таджикистана Шерали Табарову, который организовал поставку более 600 кг героина на территорию России из Таджикистана и Афганистана, в связи с тем, что ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление и был экстрадирован в Таджикиста, где был освобожден властями страны, пишет РБК.